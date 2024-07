Een uitwuifmatch om in te lijsten: Belgian Cats verwennen hun fans met klinkende zege tegen Canada

Gewogen en te licht bevonden

In hun laatste oefenwedstrijd op Belgische bodem hebben de Belgian Cats zondagavond in Charleroi Canada door de gehaktmolen gedraaid. De Belgische vrouwen trakteerden hun tegenstander op een dertiger: 81-51.



De Cats schuwen de sterkte tegenstand niet in hun voorbereiding op de Olympische Spelen. Nadat ze eerder al oefenden tegen China (FIBA-2), Servië (FIBA-10) en Spanje (FIBA-4) keken ze nu met Canada de nummer 5 van de wereld in de ogen.



Net als België was ook dit Canada nog niet compleet, met een handvol speelsters dat nog actief is in de WNBA. De Cats misten nog steeds Julie Allemand (revalidatie) en Julie Vanloo (WNBA). Kyara Linskens bleef uit voorzorg aan de kant, naar verluidt met een teenblessure.



Het deerde de Belgische vrouwen allerminst tegen een erg matig Canada, dat het gedurende de hele wedstrijd bijzonder moeilijk had om open shots te vinden tegen de sterke defensie van de Cats.



De Europese kampioen had voortdurend de controle over de match en de bescheiden kloof die België bij de rust had (36-28) werd in de 2e helft nog uitgebouwd tot een klinkende zege. Emma Meesseman was de Belgische topscorer met 20 punten.



Volgende week spelen de Cats in Reims (Fra) nog 2 oefenwedstrijden, tegen China en tegen Japan. Dat laatste land wordt op de Spelen ook een van de tegenstanders in de poulefase.