Bij Soudal-Quick Step zien ze podium naderen: "Remco zat tegen zijn grens, maar bleef toch gaan"

Ook in het hooggebergte van de Pyreneeën was Remco Evenepoel op de afspraak, zo zagen ook zijn ploegmaats en ploegleider Tom Steels. "Als de concurrenten rapper zijn, dan zijn ze rapper."

Remco Evenepoel was tot halverwege de slotklim goed omringd door zijn ploegmaats, met dank aan Jan Hirt, Ilan Van Wilder en Mikel Landa.

"Voor mij was het geen makkelijke dag na mijn valpartij gisteren, maar ik heb toch mijn best gedaan om er zolang mogelijk bij te blijven", zegt Van Wilder.

"Op de slotklim begon UAE met een verschroeiend tempo en toen ging het te snel voor mij. Daarna is de koers ontploft en Remco zat goed vooraan, samen met Landa."

"We kijken niet naar Pogacar en Vingegaard. We zijn supertevreden, ons doel is om het podium te halen en daarmee zijn we nu goed bezig."

"We zijn tevreden, we zijn dicht bij ons doel om Remco op het podium te krijgen", zegt Landa. "UAE heeft het goed gespeeld door Yates te laten aanvallen. Zo kwamen de anderen onder druk te staan."

"Morgen wacht ons opnieuw een lastige rit. Het zal vanaf de start pittig zijn. We zullen moeten zien of we een tactisch plan kunnen uitvoeren."