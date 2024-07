Visma-Lease a Bike meet de schade op bij Vingegaard: "Dit is een tikje, maar Tour is nog niet gereden"

Jonas Vingegaard moest op de slotklim naar Pla d'Adet zijn meerdere erkennen in Tadej Pogacar. De Deen van Visma-Lease a Bike moest uiteindelijk 39 seconden prijsgeven en volgt in het klassement nu op bijna 2 minuten van de geletruidrager. "Morgen is een nieuwe dag met nieuwe kansen."

Jonas Vingegaard paste toen Tadej Pogacar op 4 kilometer van de finish zijn vleugels uitsloeg. Remco Evenepoel kon hij wel nog van zich afschudden, maar Pogacar nog bijbenen lukte niet .

Bij Visma-Lease a Bike wisten ze vooraf dat het niet de ideale etappe was voor hun kopman. "Je hoopt natuurlijk dat je geen tijd verliest. Dat is wel gebeurd en dat is een tikje", zegt ploegleider Arthur van Dongen.

"Het was een finale die wat meer aftopte en dat ligt Jonas wat minder. Er was ook een hele vlakke aanloop in de eerste 70 kilometer. In het verleden is al gebleken dat Jonas liever de hele dag op en af heeft."

"Hij gaf na de finish wel aan dat hij zich heel goed voelde. Er is gewoon één iemand net iets beter op dit moment. De sterkste heeft vandaag gewonnen, maar morgen is een nieuwe dag met nieuwe kansen."

Ondanks de achterstand van bijna 2 minuten op Pogacar is er van verslagengheid geen sprake in het kamp van Visma-Lease a Bike. "We moesten vandaag onze meerdere erkennen, maar dit wil nog niks zeggen."

"De Tour is zeker nog niet gereden, we hebben nog heel veel zware ritten voor de boeg. We blijven positief en erin geloven."