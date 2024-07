Remco Evenepoel is tevreden: "Maar als ik niet ingesloten zat, had ik Vingegaard misschien kunnen volgen tot de top"

"Een dikke 20 seconden op Jonas Vingegaard en een dikke minuut op Tadej Pogacar", maakt Remco Evenepoel zelf de balans op. "Dat is een best goeie prestatie."

"Toen Tadej aanviel, zat ik zelf een beetje ingesloten tussen Jorgenson en Landa, waardoor ik niet meteen kon reageren. Anders was ik sneller tot op het wiel van Jonas geraakt en had ik misschien kunnen volgen tot de top. Maar dat is de koers."

Evenepoel spaarde zich in ieder geval niet voor de rit van morgen, die zich nóg zwaarder aankondigt. "Het was all out tot de finish, ik reed zeker niet met de handrem op."

"Ik probeer gewoon mijn podiumplaats te verdedigen. Ik sta nu 4 minuten voor, dus er is wat speelruimte. Hopelijk hoeven we geen foutjes recht te zetten en kan ik dit niveau ook morgen aanhouden. Als we met deze situatie richting de Alpen kunnen trekken, zetten we een nieuwe stap richting het podium."