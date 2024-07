Tadej Pogacar wint eerste veldslag in de Pyreneeën, Jonas Vingegaard wipt over Remco Evenepoel

Tadej Pogacar verloor vrijdag ploegmakker Juan Ayuso. De Spanjaard was te ziek om nog in de Tour te blijven.



"Jammer, maar voor de rest voelt iedereen zich goed. Met Adam (Yates) en Joao (Almeida) in de bergen heb ik meer dan genoeg knechten."



"Marc (Soler) en Pavel (Sivakov) kunnen alles en ook Nils (Politt) en Tim (Wellens) groeien in deze Tour.