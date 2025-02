"Van Aert moet juist heel veel" en "Pogacar wint Parijs-Roubaix": de grote vooruitblik op het wielervoorjaar

di 25 februari 2025 15:58

In Sporza Daily blikken we vooruit op de klassiekers.

Koersfanaten voelen hun tenen al jeuken, want dit weekend wordt het Vlaamse wielervoorjaar op gang getrapt met de Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne. Christophe Vandegoor en Sep Vanmarcke tellen mee af in Sporza Daily en geven hun visie op de Grote Drie.

Van de Grote Drie is Wout van Aert (30) komend weekend de enige klepper die in actie komt op de Vlaamse koerswegen. De grote vraag: zal Van Aert dit voorjaar eindelijk de Ronde van Vlaanderen en/of Parijs-Roubaix kunnen afvinken? "Er moet just niks", zegt Sep Vanmarcke met een kwinkslag. "Maar hij wil het wel heel graag." "Ik geloof dat Wout dit voorjaar een kasseimonument kan winnen. Die 2e plek in die lastige tijdrit van de Ronde van de Algarve toont dat hij op de goede weg is."

Het zal voor Van Aert alsmaar moeilijker worden om de Ronde of Roubaix te winnen. Christophe Vandegoor

"Ik heb de uitspraak "er moet just niks" altijd al een beetje flauw gevonden", pikt Christophe Vandegoor in. "Want er moet juist heel veel." "Het gaat snel in de koers. De nieuwe generatie zit eraan te komen met Morgado, Lazkano en Magnier." "De dertigers zoals Van der Poel en Van Aert moeten hun overwinningen nu nog niet beginnen op te lijsten." "Maar als Van Aert kijkt naar de klassiekers die achter de naam staan van zijn grote concurrent Van der Poel, dan ziet hij een groot verschil. Dat is geen mening, maar wel een feit."

Vandegoor heeft er wel een goed oog in voor Van Aert. "In interviews deze winter zie je rust in zijn hoofd, terwijl hij in het verleden soms wat gepikeerd reageerde. " "Van Aert heeft ook zelf gezegd dat die vragen over de Ronde en Roubaix hem niet irriteren, want dat zijn de 2 absolute doelen dit voorjaar." "Maar nog een jaartje wachten op een zege in die 2 kasseimonumenten ... Het zal alsmaar moeilijker worden om de Ronde of Parijs-Roubaix te winnen. Dat weet hij zelf natuurlijk ook."

Beperkt programma Van der Poel

Op Mathieu van der Poel is het nog even wachten. De 7-voudige wereldkampioen veldrijden laat zijn voorjaarsbenen een eerste keer glimmen tijdens de klassiekers in Milaan-Sanremo (22 maart). Voor de rest prijken enkel de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix op zijn voorlopig programma. Over Dwars door Vlaanderen, E3 Harelbeke en Gent-Wevelgem beslist hij later. "Net zoals vorig jaar een beperkt programma", stelt Vandegoor vast. "Dat is jammer voor ons, maar niet jammer voor Van der Poel. Want we hebben vorig jaar gezien dat dat hem geen windeieren legt."

Van zijn 41 koersdagen zal Van der Poel dit jaar 30 keer meedoen voor de zege. Sep Vanmarcke

Vanmarcke begrijpt de keuze voor een afgeslankt programma. "Van der Poel heeft dit jaar 41 koersdagen ingepland. Van die 41 zal hij 30 keer meedoen voor de overwinning." "Heb je dan liever dat hij 80 koersdagen rijdt met 5 extra kansen op een zege? Ik denk dat het dan beter is dat hij minder rijdt, maar wel telkens heel gemotiveerd aan de start komt en voor spektakel zorgt." Het is een tendens in het moderne wielrennen. "Kijk maar naar Vingegaard. Die rijdt ook een minimaal aantal koersen en richt zich op het grootst mogelijke: de Tour."

Pogacar en Parijs-Roubaix

In het voorjaar zullen Van der Poel en Van Aert de strijd moeten aanbinden met de wereldkampioen: Tadej Pogacar. "Wat we gezien hebben in de UAE Tour is niet hoopgevend voor de concurrentie. Pogacar en zijn ploegmakkers hebben daar met de rest gedold, lachten hen uit en reden weg na een plaspauze", zag Vandegoor. "Hij lijkt nog meer te spelen met de concurrentie dan hij al deed. Op het WK schudde hij een solo van 120 km uit zijn mouw en hij gaat gewoon voort op dat elan. Bovendien is zijn ploeg nog sterker geworden."

Ik zou het straf vinden als Pogacar bij zijn eerste deelname aan Parijs-Roubaix meteen wint. Sep Vanmarcke