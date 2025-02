"Wat Wout van Aert in de tijdrit liet zien, was zeer sterk": Visma-Lease a Bike kijkt "vol vertrouwen" naar openingsweekend

ma 24 februari 2025 09:02

Wout van Aert en zijn ploegmaats in actie in Portugal.

Met "een extra procentje" op zak sloot Wout van Aert de Ronde van de Algarve af op een tweede plaats in de lastige tijdrit, achter teammaat Jonas Vingegaard. Ploegleider bij Visma-Lease a Bike Arthur van Dongen kon niet zeggen of Van Aert nu beter was dan gedacht, maar was wel onder de indruk van zijn "zeer sterke" tijdrit. "Hij danste naar boven op de Malhao met een heel mooie tred."

Het was even zoeken in de eerste ritten van de Ronde van de Algarve, maar op de slotdag kwamen de goede benen dan toch naar boven in de lastige tijdrit. Wout van Aert moest enkel ploegmaat Jonas Vingegaard voor zich dulden in de daguitslag. Een ouderwets één-tweetje voor Visma-Lease a Bike. “We hadden ook graag een rit in lijn gewonnen, dat lukte helaas niet. Toch zijn we na de tijdrit heel tevreden en kijken we vol vertrouwen richting het openingsweekend.”

Of Wout van Aert beter is dan gedacht? Moeilijke vraag, maar zijn tijdrit was wel zeer sterk. Arthur van Dongen (ploegleider Visma-Lease a Bike)

Ploegleider Arthur van Dongen maakte het allemaal mee vanop de eerste lijn in Portugal. Zag hij er een betere Wout van Aert dan gedacht? “Dat is een moeilijke vraag, maar wat hij in de tijdrit liet zien, was zeer sterk."

"Na de fietswissel danste hij naar boven op de Malhao met een heel mooie tred. Hij gaf ook aan dat hij elke dag gegroeid is."

Nog wat puzzelwerk voor de Omloop

Vingegaard wisselde niet, Van Aert dus wel. Had onze landgenoot kunnen winnen zonder fietswissel? Van Dongen denkt van niet. "Met zijn postuur kon hij wel goed op de trappers staan op de gewone fiets. Dat zijn bepaalde keuzes die we gemaakt hebben en daar staan we achter.”

Wout heeft sowieso een beschermde status. We willen met meerdere kopmannen de finale bereiken. Arthur van Dongen (ploegleider Visma-Lease a Bike)

De blik bij Visma-Lease a Bike gaat nu richting het openingsweekend, al is de selectie voor de Omloop Het Nieuwsblad nog niet helemaal rond.

"We hebben Niklas Behrens zien wegvallen met een sleutelbeenbreuk in de UAE Tour. We zijn dus nog aan het puzzelen wie zijn plekje zal innemen. In de loop van maandag hopen we die keuze te kunnen maken.”

"Meerdere ijzers in het vuur" blijft sowieso de tactiek van de geelhemden. "Wout heeft sowieso een beschermde status, dat zal niemand verbazen. Met meerdere kopmannen in de finale zullen we zien hoe de koers zich ontplooit.”

In de lastige tijdrit van de Ronde van de Algarve toonde Van Aert zijn goede benen alvast.

Vertrouwen in de jongens uit hoogtestage

Droomt de Nederlandse formatie al van een derde dubbel op een rij in de Vlaamse start van het wielerseizoen? Bovendien won het de Omloop en Kuurne telkens met verschillende renners in 2023 en 2024. “We weten allemaal dat het een keer niet zal lukken. Dat is niet zo vanzelfsprekend. We proberen zo goed mogelijk de jongens klaar te stomen en dan moet het ook wat meezitten", weet ook Van Dongen. “De monumenten blijven uiteraard de hoofddoelen, maar alle koersen waar we met zo’n sterke groep aan de start komen, willen we ook graag winnen.”