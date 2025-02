"Nagelbijtende" Wout van Aert ziet tijdritzege door vingers glippen, maar is toch tevreden: "Gelukt om procentje te winnen"

Geen zege zoals vorig jaar, maar Wout van Aert heeft zich wel geamuseerd in de Ronde van de Algarve. "Ik kijk met tevreden gevoel terug. Ik heb me van dag tot dag telkens beter gevoeld en dat was eigenlijk wat we zochten", zei onze landgenoot.

"We probeerden om dat extra procentje te winnen door een koers te rijden in plaats van te trainen en ik denk dat dat gelukt is."

Vorig jaar won Van Aert in Kuurne en stond hij ook in de Omloop op het podium. "Ik weet niet of ik met dezelfde benen aan de start zal staan. Ik ga ook niet op zoek naar dat vergelijkingspunt."

"Vorig jaar had ik met die ritzege een mooie uitschieter, maar dit jaar hadden we een ander doel door met Jonas voor het klassement te gaan. Dus ik denk dat het openingsweekend meer relevant is om te kijken hoe we ervoor staan."