Saudi-Arabië mag volgend jaar eerste Olympische Spelen voor e-sports organiseren

Het IOC en Saudi-Arabië zijn een partnerschap aangegaan voor 12 jaar om er de Olympische Spelen voor e-sports te organiseren. De toekenning moet enkel nog goedgekeurd worden tijdens een algemene vergadering in de marge van de Olympische Spelen in Parijs.



"We zijn zeer blij om te kunnen samenwerken met het Saudisch Olympisch Comité, omdat het belangrijke - zo niet unieke - expertise heeft op het vlak van e-sports met alle stakeholders", stelde IOC-voorzitter Thomas Bach.



Hij verzekerde ook dat de olympische waarden, zoals gendergelijkheid, tijdens de evenementen zullen worden gerespecteerd. De Saudische minister van Sport reageerde bijzonder enthousiast op de aankondiging. Hij had het over een nieuw tijdperk voor de internationale sport.



Vorige maand zette het Uitvoerend Comité van het IOC het licht op groen om "Olympic Esports Games" uit de grond te stampen. Met die Olympische Spelen voor e-sports richt het IOC zijn pijlen voluit op een jonger doelpubliek.



Het IOC riep al een Esports Commission in het leven en in 2021 werd met de Olympic Virtual Series een eerste proefproject met e-sports ingericht. In juni 2023 werd dan een volgende stap gezet met de Olympic Esports Week in Singapore.