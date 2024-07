Olympische Seine-soap blijft duren: waterkwaliteit voldoet, maar organisatie "is er niet gerust in"

Kan er op de Olympische Spelen dan toch gezwommen worden in de Seine? De waterkwaliteit van de Parijse rivier voldeed de afgelopen dagen in de meeste gevallen aan de gezondheidsnormen om te zwemmen. Toch is er nog steeds veel onzekerheid, onder meer door het weer.

"We hopen op iets beter weer, maar we maken ons helemaal geen zorgen of de wedstrijden wel zullen doorgaan", zei Pierre Rabadan, een medewerker van de burgemeester van Parijs, vrijdag aan Radio France Internationale (RFI)

Die vraag houdt Parijs in de ban, sinds enkele maanden geleden bekendraakte dat de waterkwaliteit van de Parijse rivier niet voldeed aan de gezondheidsnormen. Maar drie weken voor de start van de disciplines die op de Seine moeten plaatsvinden, heerst er optimisme in de lichtstad.

Ik kan niet zeggen dat we erg gerust zijn gezien het weer, maar we maken ons geen zorgen over het al dan niet houden van de wedstrijden.

Ik kan niet zeggen dat we erg gerust zijn gezien het weer, maar we maken ons geen zorgen over het al dan niet houden van de wedstrijden.

"Desnoods voeren we aanpassingen door om de competities te laten plaatsvinden", aldus de medewerker van burgemeester Anne Hidalgo die verantwoordelijk is voor de Olympische Spelen en de Seine.



"Ik kan niet zeggen dat we erg gerust zijn gezien het weer, maar we maken ons geen zorgen over het al dan niet houden van de wedstrijden."



Vooral hevige regenval en afvalwater dat daardoor in de rivier terechtkomt, kunnen roet in het eten gooien. In dat geval kan de organisatie de wedstrijden enkele dagen uitstellen of uitwijken naar de reservelocatie Vaires-sur-Marne.



Het uur van de waarheid nadert voor de organisatie. Na de openingsceremonie (26 juli), moet de Seine het decor worden voor de triatloncompetities (30 en 31 juli en 5 augustus), het openwaterzwemmen (8 en 9 augustus) en de paratriatlon (1 en 2 september).