Oliver Naesen bindt zich twee jaar langer aan Decathlon AG2R: "Vanzelfsprekende keuze"

Oliver Naesen heeft zijn contract bij de Franse WorldTour-ploeg Decathlon AG2R La Mondiale met 2 seizoenen verlengd. De 34-jarige Belg is blij met zijn nieuwe verbintenis. "Ik heb er geen moment over getwijfeld. Ons project motiveert me enorm."

In 2017 begon Naesen zijn avontuur bij AG2R, de voorloper van Decathlon AG2R La Mondiale. Dat jaar werd hij meteen Belgisch kampioen. "Eindelijk van die bruine broeken af", reageerde hij toen al lachend.



In zijn periode in Franse loondienst stapelde hij de ereplaatsen op in eendagskoersen. Zo werd hij onder meer tweede in Milaan-Sanremo en derde in Gent-Wevelgem. Een grote vis binnenhalen lukte weliswaar niet.

Na negen jaren doet Naesen er nu nog twee jaren bij. "Een logische stap", zegt hij. "Ik ben heel blij om in deze omgeving te kunnen blijven groeien. Het sportieve project motiveert me enorm, we hebben grote ambities voor de komende jaren."

"Ik weet ook dat ik kan rekenen op materiaal van topkwaliteit (dankzij de komst van nieuwe sponsor Decathlon, red.). Techniek speelt tegenwoordig een heel grote rol in het wielrennen."