Olympische Spelen dekken zich al in tegen vuile Seine: Vaires-sur-Marne aangeduid als reservelocatie

Er is een plan B voor de triatlonwedstrijd en het openwaterzwemmen op de Olympische Spelen mocht de Seine te vuil blijken. Vaires-sur-Marne is aangeduid als reservelocatie. Dat bevestigde Tony Estanguet, hoofd van het organisatiecomité, aan de Franse krant L'Equipe.

De Seine wordt normaal het decor voor de triatlon en het openwaterzwemmen op de Olympische Spelen. Maar de rivier is stevig vervuild en is dus een gevaar voor de zwemmers.



Het Parijse stadsbestuur meldde vorige week nog dat de waterkwaliteit niet aan de olympische normen voldeed. Onder meer de overvloedige regenval en de lage temperaturen zouden er voor zorgen dat de Seine vervuild blijft.

Vrijdag, drie weken voor de start van de Spelen, heeft het organisatiecomité maatregelen genomen en een reservelocatie aangeduid voor de wedstrijden. Ze zijn uitgekomen bij Vaires-sur-Marne, waar de kano- en roeiwedstrijden al georganiseerd worden.



"De triatlonwedstrijden kunnen we in absolute nood uitstellen", zegt Tony Estanguet aan L'Equipe. "Dat geeft ons een relatieve gemoedsrust in geval van regenachtig weer. Als laatste redmiddel kunnen we volgens de regels overschakelen op een duatlon."



"Voor het marathonzwemmen hebben we met Vaires-sur-Marne een reservelocatie aangeduid. Zij beschikt over alle mogelijkheden om deze evenementen te organiseren."