Seine is anderhalve maand voor de Spelen nog steeds te vuil: "Maar vertrouwen erop dat het goed komt"

Het zal krap worden om de Seine op tijd klaar te krijgen voor de Olympische Spelen.

Volgens de resultaten van wateranalyses die op 16 juni zijn gepubliceerd, is de rivier te sterk vervuild om te voldoen aan de criteria die nodig zijn om de openwaterevenementen en het zwemonderdeel van de triatlon te organiseren.



"Tot nu toe komen de stalen die genomen zijn van de Seine niet overeen met de normen die we deze zomer zullen hebben", zegt de regionale prefect Marc Guillaume aan L'Equipe.

Guillaume vertelde wel dat hij er samen met het organisatiecomité (OCOG) alle vertrouwen in heeft dat de geplande evenementen eind juli en begin augustus gewoon zullen kunnen plaatsvinden.

Afgelopen zomer gooide de slechte waterkwaliteit al roet in het eten van de wereldbekerwedstrijden in open water en het testevenement in de triatlon.



De Parijse burgemeester Anne Hidalgo beloofde om een duik te nemen in de Seine om te tonen dat het water in orde is. Ze zou dat eerst in juni doen, maar schoof dat door de vervroegde parlementsverkiezingen door naar 14 juli.