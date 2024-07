Boplan na opmerking ASO: "Niet op Franse wegen? Ik denk dat onze producten universeel zijn"

vr 12 juli 2024 15:02

In de Vlaamse koersen is Boplan sinds enkele jaren een belangrijke speler geworden om de veiligheid te verhogen. Met aangepaste boarding en totems wordt de kwestie gevoelig aangepakt, maar in de Tour de France gaat organisator ASO een samenwerking niet aan. Waar knelt het schoentje?

Na de turbulente slotfase van gisteren laait de discussie weer op: doet de Tour de France te weinig voor de veiligheid van de renners?

Neen, stelde parcoursbouwer Thierry Gouvenou vanmiddag. Maar bij ASO gaan ze anderzijds ook niet op de uitgestoken hand van Boplan. Dat bedrijf is in onze koersen een pionier op vlak van veiligheid. "Je kunt de Franse wegen niet vergelijken met het Belgische wegennet. Boplan heeft een goed systeem, maar dat is niet aangepast aan onze wegen", stelde Gouvenou. Hallo, Boplan? "Die uitspraak verrast ons. We zijn aan de slag bij 110 koersen in Europa. Van Polen over Engeland tot de GP Denain. Die koers is toch op Franse wegen? Ik denk dat het dus redelijk universeel is."

We bieden aan de organisatie alles volledig aan in ruil voor wat publiciteit. Samenwerken moet mogelijk zijn. Boplan

"We zijn bereid om om de tafel te zitten en na te denken wat we specifiek voor Frankrijk moeten ontwikkelen." Hoe is de relatie met ASO? "2 jaar geleden hebben we testen uitgevoerd in het Bos van Wallers. Daarna is het wat stilgevallen. Maar er moet een mogelijkheid zijn om samen te werken." Boplan heeft zelf al meermaals een aanbod geformuleerd. "We bieden aan de organisatie alles volledig aan in ruil voor wat publiciteit." "Volgens ons is ASO tevreden over de testen, maar het is ons niet duidelijk waarom het niet is voortgegaan."

Boven de hoofden van de renners