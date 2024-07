Parcoursbouwer snauwt terug over veiligheidskwestie: "Obstakel weghalen? 100.000 euro voor 5 seconden koers"

De gevaarlijke finale van gisteren richting Villeneuve-sur-Lot heeft met Primoz Roglic een belangrijk slachtoffer geëist. De Sloveen raakte betrokken bij een massale val die werd veroorzaakt door een verkeerseilandje dat onvoldoende was gesignaliseerd aan de renners. Heeft organisator ASO boter op het hoofd? Parcoursbouwer Thierry Gouvenou gaat in de tegenaanval.

De Fransman benadrukt dat het potentiële gevaar rond de passage vooraf veelvuldig was gecommuniceerd. "We hadden de avond voordien nog een communiqué gedeeld met de melding dat dit gevaarlijk kon zijn."

Waarom zijn de obstakels zo slecht aangegeven in deze Tour? "Dat is jullie visie", drukte parcoursbouwer Thierry Gouvenou meteen zijn ergernis uit.

Werd het lot gisteren getart in Villeneuve-sur-Lot? Op 12 kilometer van de finish haperde Aleksej Loetsenko aan een verkeerseilandje waar geen seingever geplaatst was.

"We hebben alle invalswegen bestudeerd richting Villeneuve-sur-Lot. Er was een route met heel veel rotondes, wat ook niet de beste oplossing was."

Uiteraard is niemand vrij van zonde, maar het aantal mobiele seingevers lijkt in deze Tour toch veel lager te liggen tegenover het aantal in de Vlaamse koersen.

"We hebben er 9", countert Gouvenou. "We doen grote inspanningen. Je kan niet beweren dat de Tour de France slecht georganiseerd is."

In de Vlaamse koersen is een flinke stap gezet met de veiligheidsboarding van Boplan. Waarom bundelt ASO de krachten niet?

Gouvenou: "Je kunt de Franse wegen niet vergelijken met het Belgische wegennet. Boplan heeft een goed systeem, maar dat is niet aangepast aan onze wegen."

"Die dranghekken nemen enorm veel plaats in. Zet die in de aankomstzone en er blijft nauwelijks plaats over voor de renners. Een aankomst van 4 meter breed kunnen we ons ook niet veroorloven, hé."