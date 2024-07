"Het gevaar is vooral hoe wij rijden": finales en obstakels in de Tour verdelen het peloton

Is er sprake van schuldig verzuim bij organisator ASO? Doen de parcoursbouwers van de Tour de France te weinig om de risico's te beperken? Wie is er beter geplaatst om te oordelen dan de renners zelf. Tadej Pogacar, Wout van Aert en Victor Campenaerts geven hun visie.

Als gele trui is Tadej Pogacar natuurlijk een spreekbuis van het peloton. "Ik vind het eerst en vooral heel jammer voor Primoz", vertelt hij over de opgave van zijn concurrent.

"Ik heb de beelden gisteren bekeken en je zag dat hij geen kracht meer kon zetten. Misschien heeft hij een hersenschudding of zo. Het is de juiste keuze om af te stappen. Jammer, want ik vond dat hij elke dag beter werd."

Wat denkt de maillot jaune over het veiligheidsdebat? "Veiligheid verbetert elk jaar in de Tour met de signalisatie, maar het is nog niet perfect."

"Anderzijds: we hebben Google Maps, we krijgen alle info in de oortjes en alle teams kennen de obstakels."

"Maar je kunt de wegen niet volledig vrijmaken van obstakels. Dat is altijd al zo geweest. Dat kunnen we niet veranderen."

"We moeten misschien focussen op respect in het peloton. Het is gewoon jammerlijk dat zoiets gebeurt. Maar je kan het niet echt vermijden."