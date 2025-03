Monsieur Paris-Roubaix Roger De Vlaeminck: "Tadej Pogacar? Wij reden toch ook alle koersen?"

Dat Tadej Pogacar (26) over enkele weken voor het eerst zal deelnemen aan Parijs-Roubaix, wordt overal met enthousiasme onthaald. Voor een meer kritische blik ben je in Eeklo dan weer aan het juiste adres. Roger De Vlaeminck geeft op zijn 77e nog altijd zijn ongezouten mening. "Dat de renners nu vrezen dat ze te snel opgebrand zouden zijn? Ben ik zelf opgebrand, misschien?", aldus Monsieur Paris-Roubaix.

"Zelf heb ik 6 keer Tirreno-Adriatico gewonnen en in die jaren ook 3 keer Milaan-Sanremo. Waarom zou dat nu niet meer kunnen?"

"Wij reden in onze tijd toch ook alle koersen? Ik reed minimaal 120 koersen, een 15-tal crossen en enkele zesdaagses."

"Het is alsof jullie nu plots heel gelukkig zijn", vervolgt de viervoudige winnaar van Parijs-Roubaix, die niet echt begrijpt waarom Pogacar de E3 Harelbeke en Gent-Wevelgem van zijn kalender haalt voor de Hel.

De deelname van Tadej Pogacar aan Parijs-Roubaix doet de wielerharten sneller slaan. "Is dat zo? Ik vind dat allemaal normaal, hoor", tempert Roger De Vlaeminck met een lachje de euforie een beetje.

De Vlaeminck heeft nog altijd zijn eigenzinnige kijk op de wielersport. "Wat is dat toch met die renners? Ze verdienen veel meer geld, maar ze moeten niet zeggen dat het te druk is."

"Mathieu van der Poel wint Milaan-Sanremo, maar zat 250 kilometer in het wiel, hé. En Filippo Ganna was 3 keer gelost en keert terug omdat de anderen inhielden."

"Nu heb je met Ganna 1 Italiaan op niveau en het is geen superman. In mijn tijd had je tien Italianen die tot de absolute top behoorden."