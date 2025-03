Wout van Aert beleeft bang momentje wanneer hij zelf helikopter bestuurt: "Gij moet pakken, gij moet pakken!"

Een prima piloot op de fiets, maar hoe zit het met een helikopter? Wout van Aert beleefde enkele weken zijn vuurdoop in de lucht toen hij van de teampresentatie in Utrecht naar Deerlijk vloog voor het openingsweekend. De kopman van Team Visma-Lease a Bike beleefde even een bang momentje toen hij zelf de knuppel in handen nam: "Ik wist even niet meer wat ik moest doen".