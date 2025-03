Wordt het de hemel of de hel voor Tadej Pogacar in Parijs-Roubaix? "Hij zoekt het gevaar op en ik zie hem niet winnen"

Zondag 13 april zal nog wat meer met vet omcirkeld staan in de agenda van elke koersliefhebber. Parijs-Roubaix krijgt er met Tadej Pogacar nog een aantrekkingspool bij om u tegen te zeggen. Waarom wil de wereldkampioen zich nu wél laten dopen in de Hel? En maakt hij meteen kans op de overwinning? Sporza Daily deed een rondvraag.

Tijdens de mediadag van UAE Team Emirates begin 2021 brak Sep Vanmarcke, toen nog renner bij Israel-Premier Tech, in tijdens de persconferentie van Tadej Pogacar. "Zal je ooit Parijs-Roubaix rijden?", vroeg Vanmarcke als gelegenheidsinterviewer tijdens de digitale babbel. "Het is een fantastische wedstrijd. Maar eerst zal ik wat kilo's moeten bijkomen", lachte Pogacar. "20 kilogram?", vroeg Vanmarcke nog. "15 kilogram is genoeg", repliceerde Pogacar. "Tot in de wedstrijd!"

4 jaar later voegt hij de daad bij het woord. Vanmarcke zal hij niet tegenkomen in het peloton, maar Pogacar zal wel dokkeren over de Noord-Franse kasseien. "Neen, een verrassing is het nu niet meer", vertelt Vanmarcke in Sporza Daily. "Na dat filmpje van de verkenning een tijdje terug was het duidelijk." "Een renner als Pogacar verkent die stenen niet zomaar. Alles is zo strak gepland, dan heb je niet toevallig nog een vrije dag die je opvult met een tocht door Noord-Frankrijk." Nochtans had Pogacar in december Roubaix niet op zijn planning gezet, wel de E3 Saxo Classic en Gent-Wevelgem. Waarom verandert hij het geweer van schouder?

"De uitslag in Milaan-Sanremo heeft er niet echt iets mee te maken, vermoed ik. Maar als je dan toch kiest voor Roubaix, dan moet je wel selectiever zijn in je programma."

Ook Pogacar moet keuzes maken. Aangezien hij nu Harelbeke en Wevelgem niet rijdt, heeft hij nu wel 2 trainingsweken tussen Sanremo en de Ronde. Zo kan hij zijn conditie stabiel houden. Sep Vanmarcke

"Hij moet zijn conditie rekken tot in Luik (27 april), hé. Dat moet je keuzes maken en schrap je de koersen net onder de monumenten." "Dat is de tendens in de hedendaagse wielersport: je bent selectiever en je koerst minder. Ook Pogacar moet die keuzes maken." "Als hij Roubaix niet had gereden, dan zou hij na de Ronde van Vlaanderen 2 trainingsweken gehad hebben tot de Amstel, 2 weken waarin hij zijn niveau stabiel had kunnen houden." "Met de toevoeging van Roubaix is die ruimte veel kleiner geworden, ook al omdat die koers enkele hersteldagen zal vragen. Je conditie kan dan in verval gaan als je te veel van de ene naar de andere koers gaat." "Aangezien hij nu Harelbeke en Wevelgem niet rijdt, heeft hij nu wel 2 trainingsweken tussen Sanremo en de Ronde. Zo kan hij zijn conditie dus stabiel houden."

Nieuwe fiets

Was het vroeger een verhaal van koers X én koers Y, dan evolueert de wielersport naar een proces van koers X óf koers Y. "Vroeger begon je aan een blok koersen en hoopte je te pieken op het einde. Nu doet een renner als Pogacar van bij het begin mee voor de zege." "Hij is de enige renner die zowat alles combineert. Dat is eigenlijk ongezien. Daarom moeten we zeker aanvaarden dat hij sommige koersen schrapt." "Het is nu ook niet dat Harelbeke en Wevelgem gedevalueerd worden. Pogacar is gewoon een fenomeen en wil bewijzen dat je ook als klimmer kan meespelen in die koersen."

Tadej zoekt wel het gevaar op, ja. Zeker richting de Tour. Je weet nooit wat er gebeurt. Pogacar kan heel goed sturen, maar in de Strade Bianche is hij al eens ontsnapt met die val. Sep Vanmarcke

Al was zijn ploeg volgens radio peloton geen grote voorstander van het plan. Begrijpt Vanmarcke waarom UAE Team Emirates het enthousiasme probeerde te temperen? "Tadej zoekt wel het gevaar op, ja. Zeker richting de Tour. Je weet nooit wat er gebeurt. Pogacar kan heel goed sturen, maar in de Strade Bianche is hij al eens ontsnapt met die val." "In Roubaix is het percentage op valpartijen nog veel groter. Ik begrijp hen dus wel, al wordt er ook gefluisterd dat Colnago een nieuwe fiets aan het ontwikkelen is en dat die nog niet klaar is." "Net daarom zou de ploeg nog even hebben willen wachten, maar blijkbaar is Pogacar niet meer tegen te houden."

Bos van Wallers

Dat het vuur al eventjes brandt bij de Sloveen, weet Aart Vierhouten maar al te goed. De Nederlander was tot enkele jaren geleden ploegleider van Pogacar bij UAE. "Het speelde enkele jaren geleden al in zijn hoofd, maar alles was nog een beetje fragiel door het plan met de grote rondes", legt de Nederlander uit. Maar in 2022 kreeg het zaadje wel heel veel water om te kunnen groeien. Pogacar nam dat jaar voor het eerst deel aan de Ronde van Vlaanderen en ging met Vierhouten op pad. "Daags na die Ronde, waarin hij 4e werd, gingen we een flink stuk van de Tourrit over de kasseien verkennen. Die etappe lag enkele maanden later in het parcours van de Tour in 2022." "Het Bos van Wallers lag niet op de route van die Tour-etappe, maar Tadej wilde er per se rijden. De glimlach en de lol van zijn gezicht spatte er toen af. Hij zei: "Wow, dit is nog iets anders dan die andere stroken!""

Tadej Pogacar in het spoor van Jasper Stuyven in de Tour van 2022.

Pogacar imponeerde in die kasseirit in de Tour. "Je zag toen al op training dat hij de fiets kon laten gaan waar die naartoe wil. Hij stuurt niet tegen en hoeft er geen moeite voor te doen. Je hebt het of je hebt het niet en bij hem zit het er duidelijk in." Vierhouten vermoedt dat UAE toegeeft aan de wens van Pogacar om "hem mentaal fris te houden". "Af en toe moet hij eens uit de band kunnen springen voor iets anders." Maar kan hij dan ook meteen winnen? "Dat durf ik niet meteen te zeggen. De afstand van Parijs-Roubaix is nog iets anders dan wat hij toen in de Tour meegemaakt heeft, ook al stond hij er zijn mannetje."

Van Aert en Van der Poel zijn als het ware opgegroeid met kasseien. Om hen dan op het vlakke en op de kasseien eraf te rijden ... Dat kan ik echt niet geloven. Sep Vanmarcke