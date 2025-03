Jouw gids voor de Ronde van Catalonië: zonder Pogacar ruiken Ayuso en Roglic hun kans

Terwijl we binnen onze landsgrenzen van de ene klassieker naar de andere huppelen, testen heel wat ronderenners in Catalonië hun benen richting de Ronde van Italië. Hoe ziet het parcours eruit en welke grote namen staan op de affiche?

Op de openingsdag had Pogacar zich nog laten verrassen door Nick Schulz. Daarna konden enkel Marijn van den Berg en Axel Laurance de Sloveense veelvraat even onderbreken.

Dat Tadej Pogacar zich tot eindwinnaar kroonde, was geen verrassing. Dat hij 4 van de 7 ritten won, was veelzeggend.

De klimmers zullen van maandag tot en met zondag zeker aan hun trekken komen in Catalonië. Er worden 3 aankomsten bergop opgediend.

Woensdag krijgen we het eerste examen op La Molina, een dag later is Montserrat de fraaie eindhalte.

Zaterdag krijgen we in Queralt de laatste finish op een col, maar onderschat ook de traditionele slotrit in Barcelona over de Montjuïc in geen geval.