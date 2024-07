Lionel Messi schiet Argentinië opnieuw naar finale Copa America

Enkele uren nadat Spanje zich voor de EK-finale had geplaatst, deed wereldkampioen Argentinië hetzelfde in de Copa America. Lionel Messi en zijn ploegmaats klopten Canada in de halve finales van het (Zuid-)Amerikaanse landenkampioenschap: 2-0.

Met zijn 109e doelpunt voor de nationale ploeg legde Lionel Messi de eindstand vast in het MetLife-stadion in New Jersey. De nummer 10 tikte een poging van Enzo Fernandez in doel.

"Het was een reflex. Ik was niet zeker of Enzo's bal over de lijn zou gaan", legde Messi uit.

Argentinië kwam nooit in de problemen tegen het Canada van Alphonso Davies (Bayern München).

Net als in de groepsfase tegen Canada opende Alvarez de score voor de wereldkampioen. Met een bal door de benen van de Canadese keeper Crépeau had de City-speler prijs.

Op het einde had Oluwaseyi tot twee keer toe de 2-1 kunnen maken, maar het was de aanvaller niet gegund.

Bij Canada stonden oude bekenden Cyle Larin (ex-Club Brugge en -Zulte Waregem) en Jonathan David (ex-KAA Gent) in de ploeg.