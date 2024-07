10 Colombianen kloppen Uruguay en dagen Argentinië uit in finale Copa America

Colombia en niet Uruguay wordt de tegenstander van wereldkampioen en titelverdediger Argentinië in de finale van de Copa America. De Colombianen wonnen vannacht in de halve finales met 1-0. Daniel Muñoz (ex-Genk) kreeg rood.

Uruguay begon als favoriet aan de match in Charlotte (VS). Met meer dan 60 procent balbezit had het de regie in handen, maar het vizier stond niet op scherp. Nuñez morste met de kansen.

In de 39e minuut toonde Lerma hoe het wel moest. De Colombiaan torende hoog uit boven de defensie en knikte de hoekschop van kapitein Rodriguez net naast de paal binnen: 0-1.