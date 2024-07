"Not like us": Argentinië sneert naar rapper Drake na verloren weddenschap van 300.000 dollar op Copa America

De Canadese rapper Drake was ervan overtuigd dat zijn thuisland de wereldkampioen zou verslaan in de halve finales van de Copa América . Hij zette 300.000 dollar in op de wedstrijd, maar door de zege van Argentinië sloeg hij de bal mis.

De Argentijnse ploeg diende Drake van antwoord door op X een foto te plaatsen met de tekst "Not like us", een referentie naar een disstrack van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar.



De twee rappers zitten al jarenlang in een vete en schrijven beledigende nummers over elkaar. In "Not like us" heeft Kendrick Lamar het dus over Drake, en dat op een allerminst positieve manier.

Zondagnacht speelt Argentinië de finale van de Copa America tegen Colombia. De Canadezen spelen om brons tegen Uruguay.