Exit Brazilië op Copa América! Favoriet druipt af tegen tienkoppig Uruguay na strafschoppen

Geen 10e Copa América voor de Goddelijke Kanaries. In Las Vegas geraakte een inspiratieloos Brazilië niet voorbij Uruguay in de kwartfinale. Na 90 minuten stond de 0-0 nog op het bord, in de strafschoppenreeks liep het helemaal fout voor een van de toernooifavorieten.

No Vinicius, no party?

Zonder de geschorste Vini jr. moest Brazilië in Las Vegas vol aan de bak. Het had in de poulefase al naast groepswinst gegrepen en kreeg zo met Uruguay meteen een stevige tegenstander voorgeschoteld in de kwartfinales van de Copa América.

Dat de Braziliaanse vedette er niet bij was, werd al snel duidelijk bij de Goddelijke Kanaries. De creativiteit en de inspiratie waren ver te zoeken en tegen het blok van Uruguay werd vooral gebikkeld.

Het resultaat? Maar liefst 41 overtredingen, slechts 6 schoten op doel in de volledige partij. Een van die vele overtredingen leverde de Uruguayaan Nahitan Nandez een kwartier voor tijd een rode kaart op, maar ook tegen 10 man kreeg Brazilië het slot niet van de deur.

En dus moesten strafschoppen voor de beslissing zorgen - op de Copa América worden de verlengingen overgeslagen. En daarin knoeiden de Brazilianen lustig voort.

Eder Militao miste meteen de eerste elfmeter voor de Seleção, Douglas Luiz mikte als derde op de paal. Alisson deed de hoop nog even opleven met een redding op de strafschop van Gimenez, maar moest zich toch gewonnen geven bij de beslissende goal van Ugarte.

Zo staat niet Brazilië, wel Uruguay in de halve finale. Daar wacht Colombia, dat eerder vannacht al over Panama walste: 5-0.