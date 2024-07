Wout van Aert (4e): "Je weet pas of je de snelste bent als je naast Jasper kunt sprinten"

di 9 juli 2024 18:46

Wout van Aert was na Jasper Philipsen de tweede Belg in de uitslag, maar toch kon hij zijn hartje niet helemaal ophalen in Saint-Amand-Montrond. "Ik liet mij iets te veel doen in de bocht."

Met een 4e plaats behaalde Wout van Aert zijn beste resultaat in een sprintetappe in deze Tour. "Een 3e plaats had er zeker ingezeten, maar ik ben wel tevreden van mijn sprint." "Bij het uitkomen van de eerste van twee bochten liet ik mij iets te veel doen, waardoor een paar jongens onderdoor kwamen. Zonde, want Christophe (Laporte) deed het fantastisch. Hij had nog de benen om mij te lanceren." Is dit dan een gemiste kans? "Je weet pas echt of je de snelste bent als je naast Jasper (Philipsen) kunt sprinten. Nu werd hij perfect gebracht, het was onmogelijk om nog dichterbij te komen." Het lijkt er wel op dat Van Aert de rustdag goed is doorgekomen. "Ik voelde mij oké, al was het wel een heel makkelijke rit. Jammer dat die er eigenlijk nog tussenzitten. Hier wordt niemand blij van."

Van de Wouwer: "Arnaud had de benen niet"

Grote afwezige in de sprint was de Belgische kampioen. Arnaud De Lie bolde uiteindelijk op de 17e plaats binnen. "Hij zat te ver, veel te ver", zegt ploegmanager Kurt Van de Wouwer. "Ik denk dat het een samenloop van omstandigheden was." "Arnaud gaf ook eerlijk toe dat hij niet de benen had. Tot nu was hij present in iedere sprint. Nu niet. Net na de rustdag, dat is toeval of niet. Maar er komen nog sprinten." "Het is zeker de bedoeling om uit te rijden. Vandaag is gepasseerd. Er komen nog kansen. Zondag was er ook een kleine val met wat schaafwonden. Niet te erg, maar het zal er ook mee te maken hebben. Hij is hier nog graag en denk wel dat hij nog iets zal laten zien in deze Tour.”