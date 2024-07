Jasper Philipsen veegt de nul weg: "Eindelijk doen we waarvoor we naar deze Tour gekomen waren"

Het heeft een pak langer dan verwacht geduurd, maar de kop is eraf voor Jasper Philipsen. In Saint-Amand-Montrond liet hij iedereen een poepje ruiken na een lead-out uit het boekje. "Ik ben blij dat het team in mij blijft geloven. En dat we onze kracht kunnen uitspelen", reageert hij.

De opluchting spatte van het gezicht van Jasper Philipsen. "Dat kan je wel zeggen", waren zijn eerste woorden na zijn overwinning.

"Vorige week was niet geweldig", trapte hij een open deur in. "Die week leek wel eindeloos."

"We hadden natuurlijk pech, maar ik ben echt gelukkig en ik ben blij dat we eindelijk onze sterkte met onze trein en lead-out konden tonen."

"Eindelijk doen we waarvoor we naar hier gekomen waren. De ploeg heeft de perfecte job afgeleverd."

"We wisten dat die bocht op het einde tricky was, maar iedereen is gegroeid in deze Tour. Misschien waren we niet opperbest begonnen aan deze Tour, maar we zijn gezond en we voelen ons goed. En er zijn nog mooie ritten."

Heeft Philipsen zich een beetje down gevoeld? "Ja, natuurlijk. Het was een lastige week", herhaalde hij.

"Dit is al rit 10 en we hebben al 5 sprints gehad zonder zege. Ik ben blij dat het team in mij blijft geloven. En dat we onze kracht kunnen uitspelen."

"Iedereen verdient deze zege", besloot Philipsen, die het groen nog niet opgeeft. "Maar Girmay rijdt echt sterk en heeft een grote voorsprong. We focussen ons in eerste instantie op ritwinst, wat nu dus gelukt is."