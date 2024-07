Eerst een geeuw, dan de schreeuw: Jasper Philipsen verjaagt demonen met machtige sprintzege na wandeletappe

Na de rustdag in de regio van Troyes, meteen het meest noordelijke punt van deze Tour, maken de renners de verplaatsing in zuidwestelijke richting naar de historische stad Orléans, in Midden-Frankrijk.



Het is wel al van 2001 geleden dat er nog eens een Tourrit vertrok uit de stad van Jeanne d'Arc, de Maagd van Orléans. Voor de aankomst van een etappe moeten we zelfs al terug naar 1974, toen de Ronde van Frankrijk niet aankwam in Parijs, maar in Orléans.



Eddy Merckx won de middagrit, de afsluitende tijdrit was voor een andere landgenoot met Michel Pollentier.