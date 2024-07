Wales stelt ex-assistent Kompany aan als nieuwe bondscoach

Nadat de 44-jarige Craig Bellamy in 2014 zijn schoenen aan de haak had gehangen, stapte hij in het trainersvak. Zo was hij in het verleden al hoofdcoach van de U21 van RSC Anderlecht en later ook de assistent van Vincent Kompany bij het eerste elftal van paars-wit.

Hij volgde Kompany naar Burnley als assistent-trainer en is er sinds het vertrek van onze landgenoot naar Bayern München interim-trainer.

Bellamy, die als aanvaller zijn strepen verdiende in de Premier League bij onder meer Newcastle, Liverpool en Manchester City, verzamelde zelf 78 caps voor de Welshe nationale ploeg en was tussen 2007 en 2010 aanvoerder van zijn natie.

"Het is een ongelofelijke eer voor mij dat ik de kans krijg om mijn land te leiden. Het is het meest trotste moment uit mijn carrière. Het was altijd al mijn ultieme droom, ik ben klaar voor de uitdaging", klonk Bellamy tevreden over zijn aanstelling.