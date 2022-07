Vincent Kompany verzamelt zijn Anderlecht-staf rond zich bij Burnley

Ook doelmannentrainer Jelle ten Rouwelaar, coaches voor het A-elftal Bram Geers en Floribert Ngalula en performance analist Richard Bredice werkten onder Kompany bij paars-wit.



Bellamy (42), ex-speler van Liverpool en Manchester City, was sinds 2019 actief bij Anderlecht, eerst als beloftecoach, daarna als assistent, maar werd getroffen door een depressie en stopte daarom in september 2021. Bellamy verwierf 78 caps bij Wales.



Kompany (36) is tevreden met zijn staf: "Ik ben verheugd dat Craig, Jelle, Bram, Floribert en Richard allemaal ingestemd hebben om mee te komen naar Burnley, een rol te spelen in de ontwikkeling van de spelers en een succesvol team op te bouwen."



"Ik heb met hen alle vijf al samengewerkt en ik ken de kwaliteiten en ervaringen die ze de club zullen bijbrengen. We hebben al een uitstekende staf bij de club en zijn allemaal enthousiast om samen te werken aan de voorbereiding van het seizoen."