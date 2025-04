Coppa Italia: geen winnaar in eerste halve finale tussen AC Milan en Inter

AC Milan en Inter beginnen halve finales met gelijkspel

Deel 1 van de Milanese derby in de halve finales is op 1-1 geëindigd.



Abraham opende vlak na de rust de score voor Milan, dat na een moeizaam seizoen in de Serie A pas 9e staat. Competitieleider Inter kwam op gelijke hoogte door een schot van Çalhanoglu.



De terugwedstrijd vindt op 23 april plaats. De winnaar van de Milanese derby treft in de finale van de Coppa Italia meer dan waarschijnlijk Bologna. Dat won dinsdag in zijn heenduel van de halve finales met 0-3 bij Empoli.