De kassa rinkelt (opnieuw) bij Union: Mohamed Amoura trekt naar Wolfsburg

Een nieuw transferzomer, een nieuwe leegloop bij Union?

De bekerwinnaar ziet zijn eerste smaakmaker van vorig seizoen vertrekken. De Algerijnse sensatie Mohamed Amoura - goed voor 22 goals en 7 assists in 45 matchen - verzilvert een ijzersterk jaar met een transfer naar het Duitse Wolfsburg.

"Ik ben trots en blij dat ik in de toekomst voor zo'n grote club in Duitsland kan spelen", aldus Amoura bij zijn aankondiging. "De Bundesliga was in mijn hoofd altijd de volgende stap in mijn carrière."

Union ziet zo een sleutelspeler van vorig seizoen de club verlaten. Naar verluidt staat ook spitsbroeder Gustaf Nilsson dicht bij een transfer. En eerder al was er het vertrek van succescoach Alexander Blessin.

Een stevige troost voor de Brusselaars: naar verluidt is er met de transfer van Amoura een bedrag van 17,5 miljoen euro (bonussen niet meegerekend) gemoeid. Een straf rendement als je weet dat Union de aanvaller een jaar geleden voor 4 miljoen wegplukte bij het Zwitserse Lugano.