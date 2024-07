Ploegbaas Richard Plugge: "Jonas Vingegaard laat zien dat hij top is en dat geeft vertrouwen"

Na 7 dagen staat Jonas Vingegaard 1'15" in het krijt op leider Tadej Pogacar, maar bij Visma-Lease a Bike blijven ze een goednieuwsshow opvoeren. Algemeen directeur Richard Plugge bevestigt dat discours. "Jonas heeft het tot nu toe beter gedaan dan we vooraf hadden verwacht."

Tijdsverlies op de Galibier en in de tijdrit: Jonas Vingegaard moet achtervolgen op Tadej Pogacar, maar bij Visma-Lease a Bike mopperen ze niet.

"Jonas en Matteo (Jorgenson) hebben gisteren een goeie tijdrit gereden", analyseert ploegbaas Richard Plugge.

"Jonas doet het beter dan we vooraf hadden verwacht. Dat is heel fijn. Ik was al heel blij dat hij überhaupt aan de start kon staan, maar als je ziet wat hij nu doet: prachtig."

Visma-Lease a Bike heeft al vaak gezegd dat ze meer tijdsverlies hadden ingecalculeerd. Die teneur kan natuurlijk niet tot in Nice gehandhaafd worden.

"Klopt, maar in het eerste weekend - ik reken de Galibier erbij - hadden we veel meer verlies verwacht. Ook de tijdrit was geen parcours voor Jonas. Hij laat zien dat hij top in orde is. Dat geeft veel vertrouwen."