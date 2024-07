Jonas Vingegaard: "Had er op voorhand voor getekend maar 37 seconden te verliezen op Evenepoel"

vr 5 juli 2024 21:13

Jonas Vingegaard heeft zijn stuntwerk tegen de klok van in de vorige Tour de France niet kunnen evenaren, maar zelf vond hij dat hij de schade goed kon beperken. "Dit was een tijdrit die meer op het lijf van Evenepoel en Pogacar was geschreven."

"Het was een goeie tijdrit", zegt Jonas Vingegaard op de site van zijn team Visma-Lease a Bike. "Vooral in het eerste deel voelde ik mij in mijn sas." "Ik had er op voorhand voor getekend maar 37 seconden op Remco Evenepoel te verliezen. Die 25 seconden achterstand op Pogacar zijn ook nog speelbaar." "Uiteraard nemen ze tijd, maar ik had verwacht meer te verliezen. Dit parcours was meer op hun lijf geschreven. In de bergen gaat het misschien om minuten in plaats van seconden." "We moeten in ons plan blijven geloven. Ik voel dat mijn vormpeil elke dag beter wordt. Ik kijk nu al uit naar het vervolg van deze Tour."

Zeeman: "Minder tijdverlies dan verwacht"

"We zijn zeker tevreden", was het oordeel van ploegbaas Merijn Zeeman. "We slikken minder tijdverlies dan we hadden verwacht. Jonas Vingegaard reed heel sterk. Op de klim was hij heel goed." "Hij reed tegen twee fantastische renners met Remco Evenepoel en Tadej Pogacar. Evenepoel laat zien dat hij de beste van de wereld is. Felicitaties!" "Maar Jonas heeft het heel goed gedaan. De vlakke en rollende stukken van dit parcours waren zeker niet in zijn voordeel. Daar moesten we verlies incalculeren." "De stukken waar hij wel kon wedijveren, gingen heel goed. Dit is een goeie dag."

We zijn zeker tevreden. We slikken minder tijdverlies dan we hadden verwacht. Jonas reed heel sterk. Merijn Zeeman, sportief directeur Visma-Lease a Bike

In de stand staat Vingegaard op 1'15" van zijn Sloveense rivaal. "We moeten die tijd natuurlijk terugwinnen als we de Tour willen winnen. Dat wordt een hels karwei." "Maar voor deze etappe mogen we tevreden zijn. Of we ook rekening houden met Evenepoel voor het klassement? Ik hoop het, het zou mooi zijn." "Met ook nog Primoz (Roglic) erbij, wordt het spektakel. Het is heel knap waar Evenepoel nu staat. Ik verwacht en ik hoop dat hij 3 weken kan blijven meedoen." Zeeman sprak ook nog kort over Wout van Aert, die teleurstelde en 24e eindigde op 1'51". "Dat is niet onlogisch. Wout moet heel veel investeren in deze Tour om beter te worden. Dagen zoals vandaag helpen daarbij."