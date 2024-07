Kan Wout van Aert de topvorm nog vinden voor de Spelen? "Enkel als hij ook rust pakt in deze Tour"

Het is voorlopig nog niet de Ronde van Frankrijk van Wout van Aert, die ook in de tijdrit niet kon wegsteken dat hij de topvorm nog niet te pakken heeft na zijn val in Dwars door Vlaanderen. Volgens Bert De Backer kan het wel nog goedkomen voor de Olympische Spelen, "al is het moeilijk om conditie op te bouwen in een grote ronde".

Wout van Aert had aangekondigd zich te smijten in de tijdrit van de Tour, maar het werd een ontnuchtering die hem op de 24e plaats piloteerde, op bijna 2 minuten van winnaar Remco Evenepoel.



Krijgt Van Aert dit nog rechtgetrokken met het oog op de Olympische Spelen, waar hij niet alleen de tijdrit rijdt, maar ook kopman is voor de wegrit?

"Het is moeilijk om conditie op te bouwen in een grote ronde", weet ex-renner Bert De Backer. "Hij zal stilaan wel weer goed zijn, maar hij zal tussendoor wel rust moeten nemen. Voor zover dat kan in de Tour."

"De tijdrit zal een zware prikkel geweest zijn waar hij van moet proberen te herstellen. Al wordt dat niet gemakkelijk in de zaterdagrit."

"De essentie is dat hij een paar etappes heel diep moet gaan, maar ook een paar etappes helemaal niet diep moet gaan, waar hij dus niet in dienst van de ploeg rijdt, maar gewoon reserve opbouwt. Dan kun je verbeteren."

"Als hij daarentegen elke dag op zijn tandvlees moet zitten, dan zal er nog maar weinig progressie inzitten."

Of Van Aert uiteindelijk voor de juiste aanpak heeft gekozen, weten we op 27 juli (tijdrit) en/of 3 augustus (wegrit).