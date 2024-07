Visma-Lease a Bike spreekt de bondscoach tegen: "Wout van Aert moet en wil mee tot in Nice"

De Tour is nog lang niet in Nice, maar over enkele weken staan ook al de olympische tijdrit en wegrit op het programma. Bondscoach Sven Vanthourenhout verklapte deze week dat Wout van Aert van zijn ploeg mag kiezen of hij vroegtijdig uit de Tour stapt. Visma-Lease a Bike ontkracht die stelling.

De Tour de France eindigt op 21 juli in Nice. Op zaterdag 27 juli wordt in Parijs de olympische tijdrit gereden, op zaterdag 3 augustus wordt het goud van de wegrit uitgedeeld.

De 4 Belgische olympiërs zijn momenteel aan de slag in de Tour en hun menu is dus copieus. Mocht het te zwaar worden, dan is er voor Wout van Aert en Jasper Stuyven een ontsnappingsclausule.



Dat vertelde bondscoach Sven Vanthourenhout afgelopen week toch in ons Tour-programma.

"Met bepaalde renners zijn er afspraken gemaakt of uitrijden effectief nodig is. Of Van Aert van zijn ploeg mag kiezen of hij uit de Tour stapt? Ja. En Jasper Stuyven ook."

Onze reporter schotelde die uitspraak voor aan Frans Maassen, ploegleider bij Visma-Lease a Bike. "Dat klopt niet", beweert de Nederlander. "Of dat hoop ik niet. Neen, het klopt niet."

"Wout wil hier zijn taken doen. En ik denk dat hij ook beter uit de Tour zal komen door de Tour uit te rijden. Dat kan af en toe met de rem erop zoals hij al gedaan heeft."

"Wout hoeft niet alle dagen voluit te gaan. Er zijn zeker kansen waarbij hij voor zichzelf mag rijden. Wout moet mee naar Nice en hij wil ook mee. Het is geen issue."