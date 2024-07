Vanthourenhout schept duidelijkheid richting Spelen: "Van Aert en Stuyven mogen kiezen of ze Tour uitrijden"

wo 3 juli 2024 22:54

Net als altijd is het uitkijken naar Parijs aan het einde van de Ronde van Frankrijk. Alleen is dat dit jaar naar de Olympische Spelen, die er anderhalve week na de Tour van start gaan. Bondscoach Sven Vanthourenhout verduidelijkte het een en ander bij Karl Vannieuwkerke: "Van hun ploegen mogen Wout van Aert en Jasper Stuyven kiezen of ze de Tour uitrijden."

Bondscoach Sven Vanthourenhout was te gast aan tafel bij Karl Vannieuwkerke. Een ideaal moment om hem een eerste keer aan de tand te voelen over de olympische selectie, die hij vorige week heeft bekendgemaakt.



Alle vier de Belgen voor Parijs zijn actief in deze Ronde van Frankrijk: Wout van Aert en Tiesj Benoot bij Visma-Lease a Bike, Remco Evenepoel bij Soudal-Quick Step en Jasper Stuyven bij Lidl-Trek. Verwacht Vanthourenhout dat zij allemaal de Tour uit zullen rijden? "Met bepaalde renners zijn er afspraken gemaakt of dat effectief nodig is", blijft hij eerst nog op de vlakte. Evenepoel zal Nice zeker willen halen en ook van Benoot wordt waarschijnlijk een belangrijke rol voor kopman Vingegaard verwacht. Mag Van Aert van zijn ploeg wel kiezen of hij uit de Tour stapt? "Ja, en Jasper Stuyven mag dat ook", is Vanthourenhout duidelijk. "Dat is een geruststelling", denkt Vannieuwkerke.

Gesloopt of beter uit laatste week?

Al zal alles afhangen van hoe zij uit de tweede week zullen komen. "Benoot is voor Tokio uit de Tour gestapt en dat was toen een bewuste keuze. Dat is echt supergoed uitgedraaid." "Ik zou eerder kijken wat de concurrentie in de Tour doet", vult José De Cauwer aan. "Stappen zij uit de Tour of niet?"

De laatste dagen rond Nice zijn heel zwaar: ga je je daarmee slopen en een paar procentjes verliezen? Of is dat wat je nog kan gebruiken om top te zijn? Sep Vanmarcke

"Je moet vooral bezig zijn met je eigen gevoel in de laatste week", werpt Sep Vanmarcke dan weer op.

"De laatste dagen rond Nice zijn heel zwaar: ga je je daarmee slopen en een paar procentjes verliezen? Of is dat wat je nog kan gebruiken om top te zijn? Ze moeten individueel beslissen."

"We weten van alle vier dat ze mits een aantal dagen herstel echt met iets erbij uit een grote ronde kunnen komen", sluit Vanthourenhout de discussie af.