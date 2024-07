Orel Mangala bedankt fans Rode Duivels in open brief: "We wilden allemaal meer"

"Woorden schieten tekort om de emoties te beschrijven na dit resultaat", opent Orel Mangala zijn handgeschreven open brief op Instagram. "Maar ik voel me goed genoeg om het toch te proberen."



Voor Mangala was het zijn eerste groot toernooi bij de Rode Duivels. Hij mocht starten in de eerste wedstrijd tegen Slovakije en viel in de drie andere wedstrijden in. Maandag ging hij er mee uit tegen Frankrijk.



"Bij mijn debuut op een EK wilden we allemaal meer. We wilden samen iets bereiken en jullie, onze fans, trots maken. We deelden een visie op succes en begrepen hoe moeilijk het zou zijn om dat te bereiken."



"Door samen tijd als groep door te brengen, smeedden we banden en raakten we verbonden. Op het veld waren de uitdagingen moeilijker, maar we zijn allemaal trots dat we alles gegeven hebben voor ons land."



Ondanks de tegenvallende resultaten heeft de 26-jarige middenvelder goede hoop voor de toekomst.



"Het is niet geëindigd zoals we wilden, maar ik ben ervan overtuigd dat we jullie opnieuw trots zullen maken. Bedankt voor jullie steun."