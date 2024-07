Klaar voor het slotakkoord van dit EK? De planning en het speelschema van de laatste wedstrijden

Wie, wat, waar, wanneer en hoe? Nu de kwartfinales ook al achter de rug liggen, kan de focus helemaal op de slotwedstrijden van dit EK. In de komende week wachten nog 3 nagelbijters. Hieronder een blauwdruk voor het EK in de laatste rechte lijn.

Vandaag en morgen gaat het toernooi twee dagen op slot, maar niet getreurd: op dinsdag 9 juli keren we al terug met de eerste halve finale in München. Daar nemen Spanje en Frankrijk het tegen elkaar op om 21 uur.



U hoort het al: een affiche die het wachten waard is.



Op woensdag 10 juli is de andere halve finale dan weer ingeroosterd. In Dortmund spelen Nederland en Engeland om 21 uur onderling voor een ticket voor de finale.