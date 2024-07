Journalist slingert verwijten naar Kevin De Bruyne: "Verwend nest"

Het was een vraag van de Italiaanse journalist Tancredi Palmeri die bij Kevin De Bruyne hard aankwam na de pijnlijke uitschakeling tegen Frankrijk.

Via een filmpje van de Spaanse krant Marca kwam ook de bewuste journalist achter de opmerking van De Bruyne.

Tancredi Palmeri - onder meer actief voor SportItalia - kon het daarbij niet laten om enkele verwijten richting de aanvoerder van de Duivels te slingeren.

"Haha, De Bruyne heeft me net "stupid" genoemd", postte hij op X.

"Hey Kevin, een kleine memo voor jou: de Gouden Generaties van Frankrijk, Engeland, Spanje en Duitsland waar je het over had, geraakten wel allemaal in een finale!"

"Een typische voetballer die alleen maar vragen wil horen over hoe goed hij is. Verwend nest."

Stevige woorden van de Italiaan, al zal KDB er niet wakker van liggen.