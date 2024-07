Vandenbempt na "mislukt en teleurstellend" EK van de Duivels: "Tedesco heeft veel krediet verloren"

di 2 juli 2024 06:14

Schluss, gedaan. Het EK van de Rode Duivels eindigde met een anticlimax in de achtste finales tegen Frankrijk. Wat is nu de eindbalans van dit toernooi? Peter Vandenbempt maakt de evaluatie: "We hebben het zeker niet beter gedaan dan in Qatar."

"Zat er meer in gisteren? Voor mij was de nederlaag logisch, maar de manier waarop ongelukkig. Dat de Duivels het nog hadden kunnen rekken tot de verlengingen kwam vooral omdat Frankrijk niet echt efficiënt was. Een scherpe Mbappé had er 2 of 3 gemaakt." "En ja, misschien had De Bruyne enkele minuten voor tijd de 1-0 kunnen scoren met dat afstandsschot. Maar deze wedstrijd was toch helemaal niet te vergelijken met die uit 2018? Toen was de frustratie groot omdat de Duivels de dominante ploeg waren. Nu hebben we gewoon véél te weinig laten zien tegen een zwak Frankrijk." "Nochtans leek dit op papier een gedurfde opstelling van Tedesco, maar daar hebben we in de wedstrijd zelf weinig van teruggezien. We verdedigden misschien wel compact, maar voetballend was het een grote teleurstelling. Veel van onze offensieve jongens stonden in de eigen baklijn."

Bedrukte gezichten na afloop.

Teleurstellende Lukaku

"Voor mij is dit EK in zijn geheel dan ook een mislukking. Simpel. In de groepsfase hebben we - op de wedstrijd tegen Roemenië na - niks laten zien. Te weinig grinta en tempo tegen Slovakije, nadien te afwachtend tegen Oekraïne. Dat je uiteindelijk geen groepswinnaar wordt in de zwakste poule met amper 4 punten ... Dan heb je voor mij de verwachtingen niet ingelost." "Weet je, ik zag dit als een soort overgangstoernooi. Zoals het WK in Brazilië van tien jaar geleden. Toen waren er veel jongens voor de eerste keer bij en sneuvelden de Duivels in de kwartfinale tegen een sterk land." "Nu hebben de Belgen dat niet herhaald. Nochtans was het gevoel vooraf veel beter dan richting Qatar door de uitstekende sfeer en al die jonge talenten. Maar hebben we het beter gedaan? Ik vind van niet. Van al dat frivole, jonge geweld voorin hebben we helemaal niks gezien op dit EK."

Eigenlijk hebben we de beste De Bruyne - buiten tegen Roemenië - evenmin gezien. Peter Vandenbempt

"Doku heeft ongelofelijk zijn best gedaan, maar krijgt altijd het etiket "onstopbaar" opgeplakt - er zou zogezegd niks aan te doen zijn. Wel, de compleet onbekende Tymchyk bij Oekraïne volstond om hem aan banden te leggen." "Ook andere sleutelspelers die het elftal moesten dragen, stelden teleur. Lukaku voorop - wat een teleurstelling op dit EK. Hij leek niet scherp en fit, won nauwelijks een duel. Zeker tegen Frankrijk werd hij weinig in het spel betrokken. En eigenlijk hebben we de beste De Bruyne - buiten tegen Roemenië - evenmin gezien. Oké, tegen Frankrijk moest hij van ver komen, maar je kan dan wel nog altijd goeie passes geven."

Overweldigde Tedesco

"Wat mij betreft, heeft vooral de bondscoach veel krediet verloren op dit toernooi. Tedesco maakte in veel opzichten toch geen te beste beurt. Wil dat zeggen dat de voetbalbond hem moet buitenzetten? Neen. Maar een grondige evaluatie zal toch gemaakt moeten worden door technisch directeur Frank Vercauteren. Een zeer strenge, zoals hij vroeger deed als assistent-coach van Anderlecht." "Want je had toch het gevoel dat Tedesco zowel op als naast het veld overweldigd was door de verwachtingen en druk die bij zo'n groot toernooi horen. Dat viel ook af te leiden uit zijn communicatie. Gisteren hoorden we Tedesco bijvoorbeeld zeggen dat de Duivels veel risico's genomen hadden. Pardon? Niks, hé. Eigenlijk zeg je dan dat alle kijkers dwazen zijn."

Staat er overigens ergens dat het verboden is om Lukaku te wisselen bij de nationale ploeg? Peter Vandenbempt