Domenico Tedesco verdedigt veelbesproken tactische keuzes en bevestigt: "Ik wil doorgaan bij België"

ma 1 juli 2024 21:40

Gegokt en verloren. Domenico Tedesco pakte tegen Frankrijk uit met een verrassende aanpak, maar zag die niet verzilverd in een kwartfinale. Dat zijn toekomst bij de Duivels door sommigen in vraag wordt gesteld? "Ik wil doorgaan bij België, maar het is niet het moment om over mij te praten."

"Dit is een grote teleurstelling", opende een aangeslagen Domenico Tedesco. "We hadden veel geloof in deze wedstrijd. Als je goed keek, riskeerden we niet veel en hebben we een pak situaties gecontroleerd." De bondscoach onderstreepte dat hij achter de gekozen aanpak stond. "Je kan verschillende plannen hebben met positieve zaken en negatieve zaken. In voetbal weet je op voorhand nooit wat er gaat gebeuren. Als we ervoor kozen om veel druk te zetten, zouden zij ruimte in de rug krijgen. Nu controleerden we hen uitstekend. In de eerste helft kwamen ze er soms uit, maar niet vaak." Tedesco deelde ook in de pijn van recordinternational Vertonghen. "We hebben niet veel tegen elkaar gezegd. Jan is een briljant mens en speler, een ongelofelijke persoonlijkheid, ik vind het heel erg voor hem. Het is erg om zo een doelpunt tegen te krijgen. Dat verdient hij niet."

Hart onder riem voor Lukaku

In heel wat analysestudio's lag Tedesco na afloop wel meteen onder vuur. "Dat weet je wanneer je een contract tekent", haalde de Duitser de schouders op.

"Zulke emoties zijn er bij verlies. Ik kan enkel zeggen dat ik veel vertrouwen heb in dit team en dat het resultaat en de manier waarop we speelden een verschillende zaak zijn. Dat we slechts tweemaal scoren uit alle gecreëerde kansen is jammer."

"Op sommige vlakken kunnen we beter, op sommige vlakken was het goed. Ik wil verder, maar het is niet het moment om over mij te praten. Het gaat over België, niet over mij. Ik geef om het team en om Jan Vertonghen. Het gaat echt niet om mij."

Normaal gezien stond Romelu Lukaku bovenaan de topschutterstand. Domenico Tedesco