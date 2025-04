Weer een mokerslag voor Racing Genk: Limburgers verliezen thuis tegen Antwerp en blijven achter met 1 op 12

Racing Genk blijft op de dool in de play-offs. Na een nederlaag in eigen huis tegen Antwerp - Chery scoorde vanop elfmeter het enige doelpunt - blijven de Limburgers achter met een zure 1 op 12. Allerminst kampioenencijfers. Profiteert Union of Club Brugge straks?

Vier wedstrijden op een rij een penalty tegen krijgen. Het is een weinig benijdenswaardige reeks voor KRC Genk. Afgelopen woensdag kwamen de Limburgers nog met de schrik vrij toen Tjaronn Chery de 2-0 vanaf de penaltystip liet liggen, maar de Nederlander haalde nu zijn gram in de Cegeka Arena.



Met een heerlijke trap in de kruising gaf de spits het perfecte antwoord op de provocaties van Penders Mike: 0-1. Chery kon nadien wel de verleiding niet weerstaan om de doelman op zijn beurt wat te gaan uitdagen en de poppen gingen even aan het dansen.



Voor Genk was het de start van een moeizame achtervolgingstocht. Het had ook anders kunnen lopen als Konstantinos Karetsas op het kwartier balverlies van Odoi in de eigen zestien afgestraft had, maar het Griekse talent mikte de beste Genkse kans voor de rust op Lammens.