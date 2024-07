Was dit laatste match van De Bruyne? Kapitein is cryptisch over toekomst als Duivel: "Laat me dit eerst verwerken"

ma 1 juli 2024 20:20

Was dit het laatste toernooi van Kevin De Bruyne? De kapitein van de Rode Duivels kon zijn ontgoocheling na het verlies tegen Frankrijk niet verstoppen en was cryptisch over zijn toekomst bij de nationale ploeg. "Deze zomer zal ik pas beslissen", klonk het.

Een toernooi lang keek iedereen in België naar Kevin De Bruyne.



Hij was tijdens dit EK meer dan ooit de leider en de spreekbuis van de Belgische nationale ploeg. Tussen de lijnen, maar ook erbuiten.



Of hij de druk van een natie nog eens op zijn schouders kan dragen, is nog onzeker. "Het is nog te vroeg om te beslissen of ik doorga als Duivel", vertelde hij meteen na de frustrerende verliespartij tegen Frankrijk.

Ik moet mijn lichaam eerst even laten rusten. Kevin De Bruyne

Was dit dan de laatste wedstrijd van KDB in het shirt van de Duivels? "Laat me dit eerst even verwerken", gaat hij - de ontgoocheling verbijtend - voort. "Het is een druk, speciaal seizoen geweest voor mij. Ik moet mijn lichaam nu laten rusten." "We gaan over alles nadenken en na de zomer volgt een beslissing", sloot hij af.



En zo blijft België nog even in de ban van zijn kapitein. Maar voor hoelang nog?

KDB kon zijn ontgoocheling niet verbergen.

Respect voor Vertonghen

Over de wedstrijd zelf was de kapitein meteen analytisch.



"Het is jammer, want we hadden een plan en hebben dat eigenlijk redelijk goed kunnen uitvoeren", klinkt het. "Tot die goal valt, natuurlijk." Maar met de vinger naar Jan Vertonghen wijzen zal De Bruyne nooit doen. "Natuurlijk is het zijn schuld niet. Hij wil de bal gewoon blokken." "Iedereen zou eigenlijk het meeste respect moeten hebben voor hem. Hij heeft opnieuw alles gegeven voor het land. Niemand heeft meer speelminuten dan hij. Iemand die zijn record nog wil breken zal de kwaliteit moeten tonen die hij de voorbije 20 jaar heeft getoond voor België."

Ik was met een goed gevoel naar het kamp gekomen. Kevin De Bruyne