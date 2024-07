"Ik stel Tedesco absoluut in vraag": onze analisten zijn kritisch voor aanpak van bondscoach op het EK

Tegen Frankrijk mocht het niet zijn. De rest van het EK was evenmin dat van de Rode Duivels. Dus zijn onze analisten meteen scherp voor bondscoach Domenico Tedesco na de uitschakeling in Duitsland. "Het is verontrustend dat we met onze wapens zelden of niet voor gevaar zorgden", klinkt het.

"We mogen zeker eens nadenken over hoe Domenico Tedesco dit toernooi heeft aangepakt."

"Frankrijk was gewoon sterker", opent Wesley Sonck de debatten. "Of waren wij te bang? Een heel toernooi lang?", vraagt Karl Vannieuwkerke.

Teleurstelling troef, uiteraard. Na de uitschakeling tegen Frankrijk is het ook in onze studio stil bij de start van de analyse.

Je gaat toch niet zeggen dat het beter was dan de prestatie in Qatar?

"Dat vind ik het meest verontrustende: dat we met de wapens die we hebben, we zelden of niet voor gevaar hebben gezorgd", pikt Hendrik Van Crombrugge in. "Frankrijk had overwicht in het spel. We hebben er als Belgen weinig tegenover gezet."

Ook Sonck gaat akkoord: "Het was gewoon niet goed genoeg. Je gaat toch niet zeggen dat het beter was dan de prestatie in Qatar?"

"Opnieuw zijn er rare wissels", oordeelt Courtois. "Ik snap dat je met Mangala De Bruyne hoger op het veld wil. Maar dat je Openda eraf neemt, op het moment dat het 0-0 was en hij goed speelde, begreep ik niet."

"Ik stel Tedesco absoluut in vraag, er was geen enkele wedstrijd consistentie. Het kan toch niet anders nu? Ging deze kern Europees kampioen spelen? Nee, ze waren zelfs geen subfavoriet. Maar we hebben meer kwaliteit dan wat we op dit toernooi hebben gezien", besluit onze analiste.

Stof tot nadenken aan de top bij de Rode Duivels?