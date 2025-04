LIVE: Gakpo zet Liverpool op 3-1 tegen Tottenham, Liverpool kan 20e landstitel al ruiken

De opdracht voor Liverpool is duidelijk: als het vanavond 1 punt pakt tegen Tottenham, dan wordt het voor de 20e keer landskampioen van Engeland. En of de supporters van The Reds naar dit moment hebben uitgekeken. De vorige titel van Liverpool dateert van het seizoen 2019/2020, dat ze toen in een leeg Anfield moesten vieren omwille van de coronapandemie. Vieren ze vanavond dubbel zo hard? Volg hier live de titelmatch van Liverpool.