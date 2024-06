Dan toch niet dankzij goal van Delaney: Denemarken 2e in Groep C door gele kaart voor Sloveense assistent

Zou er ooit al zoveel - onnodig - gerekend zijn op een EK? Aanvankelijk leek een goal van Thomas Delaney in november 2023 te bepalen dat Denemarken op de 2e plek eindigt in Groep C. Nu blijkt het allemaal veel eenvoudiger: een gele kaart voor een Sloveense assistent zorgt voor een verschil in disciplinaire punten.