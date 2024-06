Servië blijft opnieuw steken in de groepsfase, Denemarken neemt genoegen met 0-0

Opvallend

Groep C was toch wel het kneusje van dit EK. Engeland zorgde met de driepunter tegen Servië voor de enige zege in deze poule. Er vielen ook slechts 7 goals en dat is nog maar één keer eerder gebeurd op een EK, in 2016 ook al in Groep C (met Duitsland, Polen, Noord-Ierland en Oekraïne). Deze poule gaat ook de EK-geschiedenis in als de eerste groep ooit waarin geen enkele ploeg in geen van de drie wedstrijden meer dan één goal kon maken.