Engeland slaapwandelt tegen Slovenië naar groepswinst na nieuw schimmenspel

Het is een doelpunt van Thomas Delaney op 17 november 2023 dat vanavond de eindposities in groep C bepaalt. Raar maar waar. Denemarken en Slovenië stonden vanavond na drie matchen gelijk op punten, gewonnen matchen, doelsaldo, gescoorde doelpunten en disciplinaire score. In de kwalificaties was Denemarken gewoon net iets beter en dus gaat het door als tweede.

De kijker die bleef kijken. Het was een afschuwelijk schouwspel, alleen de meest obsessieve voetbalfan blijft bij zoiets zitten. Als u er één bent, bravo, maar ook: is alles ok? Kunnen we iets doen? Als u er één kent: draag er goed zorg voor, hij/zij heeft een zware inspanning achter de rug.

Harry Kane (Engeland) : "Eerste worden in de poule was het doel voor dit toernooi, en zo ons eigen lot kunnen bepalen. Ik vond dat we een stuk beter speelde dan de eerdere wedstrijden. We konden niet afwerking vandaag, maar we kijken uit naar de volgende kans. Deze wedstrijden zijn moeilijk. We zijn hier eerder geweest en hebben in het verleden ook beter gespeeld eenmaal we in de knock-outs kwamen."

Jan Oblak (Slovenië): "Dit is fenomenaal. We hebben de hele wedstrijd geleden, het was niet makkelijk, maar als het dan lukt vergeet je het snel. We zijn dolgelukkig, blij, trots, tevreden... We waren niet gekomen om mee te doen, maar ook iets neer te zetten . Er is één doel bereikt nu, ik hoop dat dit niet het einde is."



Bondscoach Matjas Kek: "In deze drie moeilijke wedstrijden hebben we getoond dat we in dit EK horen te zijn. We gingen geen toerist zijn, zei ik op voorhand. Dat hebben we getoond. Sommige elementen van ons spel lagen op een heel hoog niveau en we speelden ook tegen geweldig team. Felicitaties aan de jongens en aan de staf."