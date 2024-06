Tom Pidcock slaat dubbelslag in Crans-Montana en trekt op roze wolk naar Tour de France, Lecomte maatje te groot bij de vrouwen

zo 23 juni 2024 16:37

Tom Pidcock vierde zowel in de shorttrack als de crosscountry in Crans-Montana.

Na de shorttrackrace heeft Tom Pidcock (24) ook de crosscountry op zak gestoken tijdens de wereldbekermanche in Crans-Montana. De Brit koos in de tweede ronde al het hazenpad en hield aan de meet - ondanks een valpartij - voldoende tijd over om te juichen. Bij de vrouwen reed een indrukwekkende Loana Lecomte van start tot finish op kop.

Geen Jens Schuermans (31) op de crosscountryrace in Crans-Montana.



Onze landgenoot blesseerde zich donderdag aan de knie en ondervond te veel last na de shorttrackrace van zaterdag, waarin hij 35e eindigde.



Wel opnieuw van de partij was Tom Pidcock. De Brit won zaterdag al in de shorttrack na een indrukwekkende inhaalrace en wou maar al te graag met een nieuwe zege naar de Tour de France trekken.



Op het vettige en modderige parcours in Zwitserland begonnen de benen van Pidcock in de tweede ronde al te jeuken.



De regerend wereldkampioen trok er in zijn eentje op uit, maar werd plots opgeschrikt door een stevige val. De renner van Ineos-Grenadiers kwam er zonder al te veel kleerscheuren vanaf.



Uiteindelijk hield de Brit zelfs meer dan een minuut over om te juichen. De Zwitser Mathias Flückiger werd tweede op 1'10", de Italiaan Luca Braidot won op 2'05" de sprint voor de derde plek voor mountainbikelegende Nino Schurter.



Belgisch kampioen Pierre de Froidmont werd elfde op 3'30" van Pidcock.

Sterke Loana Lecomte rijdt van start tot finish op kop

Bij de vrouwen heeft Puck Pieterse niet dezelfde dubbelslag kunnen slaan als Tom Pidcock.



Het Nederlandse talent werd vanaf het startschot al onder druk gezet door een sterke Loana Lecomte.



De Française sloeg meteen een flinke kloof en kreeg alleen de Zwitserse Alessandra Keller mee. Pieterse slaagde er niet in de oversteek te maken.



Toch moest ook Keller even later gas terugnemen. Lecomte ging er helemaal alleen vandoor en bolde na een perfecte race alleen over de meet. Keller eindigde tweede (op 45"), Pieterse derde (op 1'30").



Regerend wereldkampioene Pauline Ferrand-Prévot stond niet aan de start in Crans-Montana. Zij besloot zich al helemaal op de Olympische Spelen in Parijs te focussen.

kalender WB mountainbike 2024 mannen vrouwen 12-14 april Mairiporã (Bra) Blevins Rissveds 19-21 april Araxa (Bra) Andreassen Batten 24-26 mei Nove Mesto (Tsj) Pidcock Ferrand-Prévot 14-16 juni Val di Sole (Ita) Schurter Ferrand-Prévot 21-23 juni Crans-Montana (Zwi) Pidcock Lecomte 28-30 juni Haute-Savoie (Fra) 27-29 september Lake Placid (VS) 4-6 oktober Mont Sainte-Anne (Can)