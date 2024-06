Jens Schuermans sukkelt met zijn knie en zegt af voor WB crosscountry in Crans-Montana

Jens Schuermans werd gisteren 35e in de shorttrackwedstrijd in Crans-Montana, maar kon toen ook niet voluit gaan. Vorige week werd onze landgenoot 3e in de shorttrack in Val di Sole, daags nadien was hij 10e op de olympische afstand.



Hij maakte op zijn sociale media bekend dat hij de race vanmiddag laat schieten. Hij kan niet lopen en dat is nodig op het Zwitserse parcours. "Ik ga nu eerst uitzoeken wat er juist fout gaat. Daarna maak ik een nieuw plan", luidt het.



Schuermans kon zich, net als collega-mountainbikers Pierre De Froidmont en Emeline Detilleux, plaatsen voor de Olympische Spelen in Parijs (26 juli-11 augustus).



Het worden voor de Limburger na Rio de Janeiro (2016) en Tokio (2021) zijn derde Spelen.